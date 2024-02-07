Хейлунн назвал Роналду главным героем детства

Датский форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн ответил на вопрос, кто был главным футбольным героем его детства.

«Наверное, это Роналду. Еще Руни и Тевес, но все же выберу Криштиану. Я помню, как болел за него и следил за ним в «Юнайтед», затем наблюдал за ним, когда он был в «Реале» и «Ювентусе», а затем в период, когда он снова вернулся. Он всегда был моим кумиром», — цитирует Хейлунна Goal.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2022 год, после чего перешел в саудовский «Аль-Наср». 39-летний португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча» и четыре раза — «Золотой бутсы».

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы-2016 и победителем Лиги наций в сезоне-2018/19.