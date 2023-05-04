Гвардиола прокомментировал свое сравнение с Эллардайсом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Лидса» Сэме Эллардайсе.

68-летний специалист заявил, что считает себя тренером такого же уровня, как Гвардиола, Юрген Клопп и Микель Артета.

«Я хочу быть честным. У этих невероятных тренеров есть тенденции, они сделали эту АПЛ. Они действительно хороши и помогают нам быть теми, кто мы есть. Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас»... Посмотрите, что они сделали, они действительно хороши, у них невероятный опыт, и они отлично знают игру. Этот тип старых менеджеров... Сейчас люди в 35-40 лет изобретают футбол. Нет, футбол уже создан. Но эти ребята помогли нам. Я не мог испытать то, что Гарри Реднапп сделал в этой стране. Есть много английских тренеров, которые действительно преуспели. Не нужно быть молодым, чтобы быть хорошим менеджером», — цитирует Гвардиолу BBC.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», который он покинул летом 2021 года. До этого 68-летний специалист возглавлял «Эвертон», «Кристал Пэлас», сборную Англии, «Сандерленд», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл» и «Болтон».

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков за 34 матча.