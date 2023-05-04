Владелец «Челси» призвал болельщиков к терпению на фоне серии поражений
Владелец «Челси» Тодд Боэли призвал болельщиков клуба проявить терпение, несмотря на серию поражений.
«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и тоже хотим побеждать. Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу. И мы уверены, что разберемся с этим», — цитирует Боэли Bloomberg.
«Челси» не может выиграть в АПЛ с 11 марта, клуб идет на 12-м месте в таблице турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.05
|22:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|1 : 0
|3.05
|22:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 0
|4.05
|22:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5
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