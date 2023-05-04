Владелец «Челси» призвал болельщиков к терпению на фоне серии поражений

Владелец «Челси» Тодд Боэли призвал болельщиков клуба проявить терпение, несмотря на серию поражений.

«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и тоже хотим побеждать. Это долгосрочный проект, и мы нацелены на долгосрочную перспективу. И мы уверены, что разберемся с этим», — цитирует Боэли Bloomberg.

«Челси» не может выиграть в АПЛ с 11 марта, клуб идет на 12-м месте в таблице турнира.