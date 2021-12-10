Гвардиола признан лучшим тренером ноября в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером ноября в АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.
В ноябре подопечные Гвардиолы одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0), победили «Эвертон» (3:0), а также выиграли у «Вест Хэма» (2:1).
Отметим, что Гвардиола стал лучшим тренером месяца в АПЛ в десятый раз в карьере.
После 15 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 35 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Методология
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/premierleague/status/1469275705028399104
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