Джеррард восхитился Клоппом перед матчем «Астон Виллы» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о предстоящем матче АПЛ с «Ливерпулем».

Матч команды состоится 11 декабря. Начало — в 18.00 (мск).

«Мне не нужно говорить о Клоппе. Думаю, мир знает, какой он невероятный тренер. Он всегда ко мне хорошо относился, поддерживал меня, давал много важных советов с точки зрения трансформации от игрока к тренеру.

Как футболист я сдержал обещание не играть против «Ливерпуля». Уважаю и понимаю весь шум вокруг игры по очевидным причинам, ведь я возвращаюсь в клуб, в котором провел много лет», — цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».

«Ливерпуль» (34) располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» (19) идет на 10-й строчке.