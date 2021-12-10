Джеррард восхитился Клоппом перед матчем «Астон Виллы» с «Ливерпулем»
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о предстоящем матче АПЛ с «Ливерпулем».
Матч команды состоится 11 декабря. Начало — в 18.00 (мск).
«Мне не нужно говорить о Клоппе. Думаю, мир знает, какой он невероятный тренер. Он всегда ко мне хорошо относился, поддерживал меня, давал много важных советов с точки зрения трансформации от игрока к тренеру.
Как футболист я сдержал обещание не играть против «Ливерпуля». Уважаю и понимаю весь шум вокруг игры по очевидным причинам, ведь я возвращаюсь в клуб, в котором провел много лет», — цитирует Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».
«Ливерпуль» (34) располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» (19) идет на 10-й строчке.
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