«ПСЖ» отказался от идеи приобрести Погба
18:22
«ПСЖ» более не намерен подписывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Le Parsien.
Сейчас в Париже все силы брошены на подписание Лионеля Месси, что заставило руководство клуба отказаться от трансфера французского хавбека.
При этом англичане были готовы отпустить Погба, у которого остался лишь год личного контракта. Клуб из Манчестера хотел получить за своего хавбека около 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Погба провел 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с «МЮ» действует до лета 2022 года.
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