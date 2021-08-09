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«ПСЖ» отказался от идеи приобрести Погба

18:22
Поль Погба. Фото Instagram
Поль Погба. Фото Instagram
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«ПСЖ» более не намерен подписывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Le Parsien.

Сейчас в Париже все силы брошены на подписание Лионеля Месси, что заставило руководство клуба отказаться от трансфера французского хавбека.

При этом англичане были готовы отпустить Погба, у которого остался лишь год личного контракта. Клуб из Манчестера хотел получить за своего хавбека около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба провел 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с «МЮ» действует до лета 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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