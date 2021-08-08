Грилиш оценил свой дебют за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче за Суперкубок Англии против «Лестера» (0:1). Хавбек вышел на поле на 65-й минуте встречи.

«Неутешительный результат, но для меня абсолютная честь дебютировать за этот клуб. Спасибо болельщикам за прекрасный прием! Не могу дождаться следующих выходных», — написал Грилиш в Twitter.

25-летний англичанин подписал с клубом контракт до 2027 года. Трансфер Грилиша обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Также игрок отметился двумя голевыми передачами в 5 матчах на Евро-2020.