Гвардиола: «Игра против «Лестера» была действительно хорошей, особенно для этого этапа сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча за Суперкубок Англии против «Лестера» (0:1).

«Я очень хотел выиграть этуигру. Поздравляю «Лестер» с победой. Игра была действительно хорошей, особенно для этого этапа сезона и того, как мы играли во втором тайме. Мы будем стараться изо всех сил, зная, что не были на высоте. Грилиш был хорош, действительно хорошо. Он был агрессивен против крайних защитников. Он знакомится со своими товарищами и шаг за шагом становится лучше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Лестер» — победителем Кубка страны. «Лисы» выиграли Суперкубок во второй раз в своей истории. Впервые им это удалось в 1971 году.