Сунесс – о Рэшфорде: «В раздевалке «Ливерпуля» его бы назвали деревенским идиотом»

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс раскритиковал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Когда я смотрю, как рушится карьера Маркуса Рэшфорда, я не могу отделаться от мыслей о том, что ему бы сказали в раздевалке «Ливерпуля», частью которой я был.

Мы бы просто не позволили никому вести себя подобным образом. Другие профессионалы в нашей раздевалке убили бы его. Его назвали бы идиотом, деревенским идиотом. Его бы преследовали и высмеивали.

Думаю, что такая же реакция была бы в раздевалке Алекса Фергюсона. Рэшфорду бы не сошло с рук подобное поведение в этом клубе в прошлом», – приводит слова Сунесса Daily Mail.

25 января Рэшфорда заметили в одном из ночных клубов за несколько часов до тренировки «Манчестер Юнайтед». В итоге футболист пропустил тренировочное занятие и матч против «Ньюпорта» (4:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

Сообщалось, что из-за этого инцидента 26-летнего англичанина оштрафовали на 764 тысячи евро (около 75 миллионов рублей).