Пресс-конференция Клоппа прервалась после звонка его дантиста

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу во время пресс-конференции позвонил его стоматолог.

«Стоматолог звонит. Это может быть важно», — сказал Клопп и продемонстрировал телефон, вызвав смех журналистов в зале для пресс-конференций.

56-летний немецкий специалист 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

После 22 матчей мерсисайдцы с 51 очком возглавляют турнирную таблицу АПЛ.