Голкипер Даррен Рэндолф перешел из «Вест Хэма» в «Борнмут»

«Борнмут» объявил о подписании голкипера Даррена Рэндолфа из «Вест Хэма».

Как сообщает пресс-служба, соглашение с 35-летним вратарем рассчитано на 18 месяцев.

Рэндолф выступал в АПЛ за «Чарльтон Атлетик» и «Вест Хэм», а также провел три года в шотландской премьер-лиге в составе «Мазервелла».

В сезоне-2022/23 голкипер в составе «Вест Хэма» не сыграл ни одного матча.