Саутгейт о вылете с ЧМ-2022: «Игроки Англии знали, покидая поле, что могли обыграть Францию»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении от Франции на ЧМ-2022.

«Я все еще задаюсь вопросом, верили ли футболисты в нашу победу перед матчем. Но они знали, покидая поле, что этот матч они могли и должны были выиграть», — приводит слова Саутгейта Telegraph.

Команда уступила в четвертьфинале французам со счетом 1:2. Харри Кейн не реализовал пенальти в концовке матча.

После ЧМ-2022 стало известно, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии минимум до конца Евро-2024.