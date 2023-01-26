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Сегодня, 19:33

Вегхорст: «Надеюсь, мой план сработает и я останусь в «МЮ» после завершения аренды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст поделился эмоциями от своего пребывания в английской команде. Также игрок надеется, что сможет остаться в команде «красных дьяволов» после завершения аренды.

«МЮ» арендовал 30-летнего нидерландца у «Бернли». О переходе было объявлено 13 января.

«В первые пару дней, почти неделю, я увидел, насколько значителен клуб почти во всем: в оснащении, в оборудовании базы, в качестве команды, в стиле игры. Во всем этом так много качества, так много атмосферы победы, и это то место, где вы хотите работать. Я думаю, что первая неделя прошла хорошо. От меня зависит дальнейший успех здесь, я постараюсь внести свой вклад и помочь команде настолько, насколько я смогу. Я совершенно уверен, что смогу сыграть свою роль. Пытаюсь ли я убедить тен Хага остаться здесь после завершения аренды? Конечно, сейчас ситуация такова, что я нахожусь в аренде. Это большой клуб, поэтому я постараюсь сделать все настолько хорошо, как только смогу, и если это сработает, то будет замечательно», — приводит слова Вегхорста The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
Эрик тен Хаг
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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