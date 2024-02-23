Голкипер Аррисабалага может стать игроком «Севильи»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, играющий в аренде за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в другом испанском клубе, пишет Todofichaje.

По данным источника, игроком активно интересуется «Севилья». Вратарь может перейти в новую команду летом 2024 года. Представители клуба уже вступили в переговоры с агентом Аррисабалаги.

В этом сезоне чемпионата Испании 29-летний футболист сыграл 12 матчей, пропустив девять мячей.