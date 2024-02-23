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Сегодня, 11:46

Голкипер Аррисабалага может стать игроком «Севильи»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, играющий в аренде за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в другом испанском клубе, пишет Todofichaje.

По данным источника, игроком активно интересуется «Севилья». Вратарь может перейти в новую команду летом 2024 года. Представители клуба уже вступили в переговоры с агентом Аррисабалаги.

В этом сезоне чемпионата Испании 29-летний футболист сыграл 12 матчей, пропустив девять мячей.

Кепа Аррисабалага
ФК Севилья
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
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 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
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 Челси 25 10 5 10 42-41 35
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 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
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20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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Ливерпуль – Лутон Таун
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24.02 18:00
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Брайтон – Эвертон
 - : -
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Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
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