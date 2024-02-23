Форвард «Челси» Джексон рассказал, как относится к критике

Нападающий «Челси» и сборной Сенегала Николас Джексон, говоря о критике, привел в пример форварда Карима Бензема.

«Иногда перед сном я просматриваю одни и те же видео, постоянно думая, что должен был сыграть лучше. Но когда я был молод, то видел, как в «Реале» играет Карим Бензема. В детстве я болел за «Реал», и Бензема упускал много моментов. Но знаете, потом он выиграл «Золотой мяч». Я не говорю, что я на таком уровне. Сейчас я еще не могу находиться на этом уровне», — цитирует игрока TalkSport.

В этом сезоне 22-летний футболист забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Лондонский клуб идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.