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Мойес об уходе Райса: «Это грустно, но нужно сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Вест Хэма»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал уход полузащитника Деклана Райса.

Ранее «молотобойца» подтвердили уход 24-летнего англичанина за рекордную сумму для английского футбола.

«Я хотел бы лично поблагодарить Деклана за все, что он сделал для «Вест Хэма». Грустно говорить «до свидания» тому, кто был с нами так долго, но нужно идти дальше.

«Вест Хэм» большой клуб и история показывает, что нет игрока, который больше, чем клуб. Мы сфокусированы на том, чтобы увеличить наш успех, заложенный в прошлом сезоне. А также на том, чтобы продолжать развивать молодых талантов", — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что «Арсенал» договорился о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
Дэвид Мойес
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«Вест Хэм» подтвердил уход Деклана Райса за рекордную сумму

Райс трогательно попрощался с «Вест Хэмом»
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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