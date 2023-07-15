Мойес об уходе Райса: «Это грустно, но нужно сказать ему спасибо за все, что он сделал для «Вест Хэма»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал уход полузащитника Деклана Райса.
Ранее «молотобойца» подтвердили уход 24-летнего англичанина за рекордную сумму для английского футбола.
«Я хотел бы лично поблагодарить Деклана за все, что он сделал для «Вест Хэма». Грустно говорить «до свидания» тому, кто был с нами так долго, но нужно идти дальше.
«Вест Хэм» большой клуб и история показывает, что нет игрока, который больше, чем клуб. Мы сфокусированы на том, чтобы увеличить наш успех, заложенный в прошлом сезоне. А также на том, чтобы продолжать развивать молодых талантов", — цитирует Мойеса пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что «Арсенал» договорился о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -