Райс трогательно попрощался с «Вест Хэмом»
Полузащитник Деклан Райс после ухода из «Вест Хэма» попрощался с клубом и болельщиками.
«Не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко. Я испытал невероятные эмоции в этой команде, включая ту ночь в Праге. Также в «Вест Хэме» я вырос как человек, как игрок и как капитан. С самого первого момента, как я стал капитаном команды, я не чувствовал ничего, кроме гордости и страсти. Вишенкой на торте для меня в роли капитана стала победа в Лиге конференций.
Моя связь с фанатами значит очень многое для меня и моей семьи. Вы обращались с нами как со своими с того дня, как я приехал. Спасибо. Все знают, насколько особенным является «Вест Хэм». Спасибо за прекрасные воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни. Люблю вас всех», — приводит слова Райса официальный сайт клуба.
Ранее «Вест Хэм» объявил об уходе Райса за рекордную для Англии сумму. Сообщалось, что «Арсенал» договорился о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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|0
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|0-0
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8
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
|0
|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -