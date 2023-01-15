Конте: «В такой игре можно сойти с ума и пропустить много голов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить для наших болельщиков, потому что знаем, насколько важен для них этот матч. Эта игра также была важна и для нас.

Мы начали хорошо и сильно, а потом пропустили. Футбол странный, и иногда случаются ситуации, которые очень трудно объяснить. У нас был хороший шанс сравнять счет, но вратарь «Арсенала» сделал фантастический сейв. А второй гол сбил весь настрой.

В такой игре можно сойти с ума и пропустить много голов, но вместо этого мы создали моменты. «Арсенал» заслуживает того, чтобы оставаться на вершине таблицы и бороться за победу в премьер-лиге. Они и «Манчестер Сити» — два претендента на титул», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал» упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 47 очков в 18 играх и теперь опережают идущий вторым «Манчестер Сити» (18 матчей) на 8 очков. «Тоттенхэм» занимает пятое место с 33 очками после 19 игр.