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30 сентября, 23:02

Постекоглу: «Незасчитанный гол Диаса? Это не мое решение, это решение судей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал результат матча 7-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

«Сегодня для нас было еще одно испытание. Мы должны были справиться со многими проблемами и показать другую сторону своей игры. Во втором тайме, на мой взгляд, мы были очень хороши. В первом тайме мы просто торопились, действовали индивидуально и позволили им войти в игру. Во втором тайме мы были последовательны в своем давлении.

Незасчитанный гол Диаса? Это не мое решение, это их решение [судей]. Если они ошиблись, я уверен, что будет объяснение, и «Ливерпуль» будет разочарован, но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нам», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. «Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
14
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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Астон Вилла – Брайтон
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Эрлин Бреут Холанн

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Вулверхэмптон

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Ливерпуль

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И К Ж
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Ливерпуль

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