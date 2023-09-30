Постекоглу: «Незасчитанный гол Диаса? Это не мое решение, это решение судей»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал результат матча 7-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

«Сегодня для нас было еще одно испытание. Мы должны были справиться со многими проблемами и показать другую сторону своей игры. Во втором тайме, на мой взгляд, мы были очень хороши. В первом тайме мы просто торопились, действовали индивидуально и позволили им войти в игру. Во втором тайме мы были последовательны в своем давлении.

Незасчитанный гол Диаса? Это не мое решение, это их решение [судей]. Если они ошиблись, я уверен, что будет объяснение, и «Ливерпуль» будет разочарован, но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нам», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. «Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.