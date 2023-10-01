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Сегодня, 08:15

Каррагер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на ошибку в матче мерсисайдцев с «Тоттенхэмом» (1:2) в АПЛ.

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев — Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, забитый мяч «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда.

«Шокирующая ошибка, но это не имеет ничего общего с рисованием офсайдных линий. VAR не заметил центрального защитника «Тоттенхэма», и из-за этого там подумали, что Луис Диас опережает крайнего защитника», — написал Каррагер в соцсетях.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джейми Каррагер
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
14
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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 0 : 1
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