«Ньюкасл» — первая команда в АПЛ, за которую забили 8 разных футболистов в одном матче

«Ньюкасл Юнайтед» забил «Шеффилд Юнайтед» восемь безответных голов в 6-м туре чемпионата Англии.

Как сообщает Opta, «сороки» стали первой командой в истории АПЛ, за которую восемь разных игроков забили в одном матче. Ранее в лиге были два случая с семью авторами голов в одной игре: «Челси» в 2012 году и «МЮ» в 2021.

Также «Ньюкасл» нанес «Шеффилду» самое крупное поражение в истории клуба в английских лигах. Команда из города Шеффилд сегодня провела свой 4988-й матч.