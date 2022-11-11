Тен Хаг исключил уход ван де Бека в аренду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не собирается отправлять полузащитника Донни ван де Бека в аренду.

«Я не думаю, что аренда имеет смысл. Либо он будет сражаться и проявлять себя в этой обстановке, либо он уйдет насовсем. Но, на мой взгляд, у него все еще есть будущее здесь. Однако это будет непросто, потому что конкуренция здесь по-настоящему высока», — цитирует специалиста The Telegraph.

В текущем сезоне 25-летний голландец сыграл за «МЮ» семь матчей и не отметился результативными действиями.