Скауты «Вест Хэма» следят за полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Коне

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Sport Bild.

По информации источника, скауты английского клуба уже давно следят за 21-летним французом.

Нынешнее соглашение хавбека с немецким клубом рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Коне сыграл 14 матчей за менхенгладбахскую «Боруссию» и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.