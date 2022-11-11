Эдди Хау выбран лучшим тренером АПЛ в октябре

Эдди Хау был признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября, сообщает пресс-служба лиги.

«Ньюкасл» под его руководством одержал пять побед и один раз сыграл вничью в прошлом месяце.

На данный момент «сороки» занимают третье место в таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 14 матчах.

Английская премьер-лига также назвала лучшего футболиста по итогам октября. Награду получил атакующий полузащитник «Ньюкасла» Микель Альмирон.