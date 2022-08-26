Селюк считает, что Захаряну еще рановато переходить в «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Безусловно, чемпионат Англии лакомый кусочек для любого футболиста, но мы видим что Влашич перешел в «Вест Хэм», а сейчас уже играет в «Торино». Тухель — очень хороший тренер, но АПЛ силовой турнир, а Захарян не силовой игрок. Я знаю точно, что интерес к Захаряну из Англии есть. Может быть, чуть-чуть рановато ему туда уезжать. Арсен может пойти, попробовать свои силы, потом в случае чего, может вернуться. Я думаю, ему еще рановато», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Как ранее сообщал «СЭ», «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего футболиста у «Динамо». Агент хавбека Павел Андреев в комментарии «СЭ» заявил, что согласование контракта с лондонским клубом находится в финальной стадии.

В нынешнем сезоне Захарян провел 5 игр за «Динамо», забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. У хавбека 4 матча за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.