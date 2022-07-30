Гвардиола: «Я горжусь, что игроки «Ман Сити» отдали все»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча против «Ливерпуля» за Суперкубок Англии (1:3).

«У нас было две недели и еще несколько дней с тех пор, как мы начали подготовку. Но в целом игроки выложились по полной. Я сказал им что горжусь тем, что они отдали все. Теперь нам нужно стать лучше. Нам нужен этот месяц тренировок, чтобы набрать темп, и мы это сделаем», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Ман Сити».

Также испанский специалист оценил игру футболистов в каждом из таймов.

«Первые 15-20 минут «Ливерпуль» был лучше. Они набрали темп, и после того, как мы наладили нашу игру, последние 25 минут первого тайма. Мы делали свое дело, когда футболисты «Ливерпуля» покидали свое пространство, пытаясь атаковать.

Второй тайм мы начали очень хорошо, после гола наша игра была на высоте. Даже в первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть. Мы были хороши», — сказал он.

«Ливерпуль» стал 16-кратным обладателем Суперкубка Англии. Рекордсменом по этому показателю является «Манчестер Юнайтед» (21). У «Ман Сити» 6 трофеев.