Тен Хаг считает неприемлемым поражение «МЮ» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги товарищеского матча против «Атлетико» (0:1).

«Нужно извлекать выгоду, если создаешь моменты. Они создали меньше моментов и забили один, так что с этого момента я не удовлетворен. Я сказал команде, что это неприемлемо, потому что вы должны лучше действовать в штрафной. Кроме того, у нас был опасный момент Магуайра со штрафного. Это была тяжелая работа, но мы внесли очень хороший вклад, и команда выступила очень хорошо. Конечно, мы кое-чему научились, но, в конце концов, дело в результате, а оценка была плохой», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

В ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» встретится с «Райо Вальекано». Игра пройдет 31 июля.