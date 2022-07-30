Клопп — об игре Нуньеса: «Мы живем в мире, где всех судят по первому впечатлению»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил игру нападающего Дарвина Нуньеса в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (3:1).

«Хороший матч от него. Ясно, что со временем он станет еще лучше. Мы живем в мире, где всех судят по первому впечатлению, и от этого никому не лучше. Обе команды сегодня были готовы не сто процентов. На этом этапе это нормально. Когда он вышел на поле, то мы старались отдать ему каждый мяч. Буквально после трех ускорений ему стало тяжело физически, а потом его стали судить по этим нескольким касаниям. Шутка. Он справится, мы проявим терпение и увидим, какие он умеет делать вещи. Мне понравилось его влияние на игру», — цитирует Клоппа сайт «красных».

«Ливерпуль» стал обладателем суперкубка в 16-й раз и сравнялся по этому показателю с «Арсеналом», больше всего побед в Суперкубке Англии у «Манчестер Юнайтед» (21).