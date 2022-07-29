Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:15

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене Гризманна на Роналду

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене форварда Антуана Гризманна на нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету 31-летнего француза восемь голов и семь передач в 38 матчах за «Атлетико» в сезоне-2021/22. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

Источник: https://as.com/futbol/primera/el-united-rechaza-un-intercambio-cristiano-griezmann-n/
Антуан Гризманн
Криштиану Роналду
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Овечкин сыграл в хоккей с паралимпийцами. А потом рассказал про русофобию в США и последний матч в карьере
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хочет снова уйти из «МЮ»: кто возьмет португальца?
Фарерский клуб в шутку предложил за Криштиану Роналду 20 овец
Криштиану перенес чудовищное унижение. Роналду надо перестать ныть и взять пример с Месси
Роналду отреагировал на новость о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание»
Мендеш обсуждал трансфер Роналду со «Спортингом»
Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за желания опережать Месси по голам в Лиге чемпионов
Агент Роналду предложил «Наполи» взять Криштиану в аренду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду отреагировал на новость о его желании уйти из «МЮ»: «Без вранья не привлечь внимание»

Клопп: «Манчестер Сити» заслужил выиграть АПЛ. Мы уважаем их сильнее, чем кто-либо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости