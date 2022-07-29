«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене Гризманна на Роналду

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Атлетико» об обмене форварда Антуана Гризманна на нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету 31-летнего француза восемь голов и семь передач в 38 матчах за «Атлетико» в сезоне-2021/22. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.