Главный тренер «Бернли» подпишет новый контракт с клубом

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч близок к подписанию нового контракта со своим клубом, сообщает Daily Mail.

Из всех тренеров, которые работают в АПЛ на данный момент, Дайч находится на своем месте дольше всех — он возглавляет «бордовых» с 2012 года.

Ожидается, что Дайч заключит новую сделку с внушительными отступными в течение ближайших 72 часов.

В прошлом сезоне клуб занял 17-е место в АПЛ, набрав 39 очков.