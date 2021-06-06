Главный тренер «Бернли» подпишет новый контракт с клубом
6 июня 2021, 11:24
Главный тренер «Бернли» Шон Дайч близок к подписанию нового контракта со своим клубом, сообщает Daily Mail.
Из всех тренеров, которые работают в АПЛ на данный момент, Дайч находится на своем месте дольше всех — он возглавляет «бордовых» с 2012 года.
Ожидается, что Дайч заключит новую сделку с внушительными отступными в течение ближайших 72 часов.
В прошлом сезоне клуб занял 17-е место в АПЛ, набрав 39 очков.
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