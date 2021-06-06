Рэшфорд может пропустить начало сезона-2021/22
6 июня 2021, 10:27
Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить начало сезона-2021/22, сообщает Mirror.
По информации источника, после чемпионата Европы 23-летнему англичанину предстоит операция на ноге. Также футболисту может потребоваться операция на плече. В этом случае он будет вынужден пропустить первые игры следующего сезона.
В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 21 гол и 15 результативных передач.
На Евро-2020 Рэшфорд будет выступать за Англию, которая на групповой стадии встретится с Хорватией, Шотландией и Чехией.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcus-rashford-injury-man-utd-24255108
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