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Рэшфорд может пропустить начало сезона-2021/22

6 июня 2021, 10:27
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Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может пропустить начало сезона-2021/22, сообщает Mirror.

По информации источника, после чемпионата Европы 23-летнему англичанину предстоит операция на ноге. Также футболисту может потребоваться операция на плече. В этом случае он будет вынужден пропустить первые игры следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Рэшфорд провел 57 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 21 гол и 15 результативных передач.

На Евро-2020 Рэшфорд будет выступать за Англию, которая на групповой стадии встретится с Хорватией, Шотландией и Чехией.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/marcus-rashford-injury-man-utd-24255108

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