«Арсенал» хочет купить полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

«Арсенал» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» готовят предложение по 24-летнему португальцу. Сообщается, что «волки» готовы отпустить футболиста за сумму около 35 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Невеш провел 40 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.