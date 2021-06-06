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«Арсенал» хочет купить полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

6 июня 2021, 13:14
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«Арсенал» интересуется полузащитником «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» готовят предложение по 24-летнему португальцу. Сообщается, что «волки» готовы отпустить футболиста за сумму около 35 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Невеш провел 40 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/arsenal-turn-to-ruben-neves-after-odsonne-edouard-disappointment-sp0lm98qx

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