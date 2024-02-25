Главный тренер «Борнмута» Ираола подвел итоги матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в 26-м туре АПЛ прокомментировал игру команды.

«Даже если вам удается контролировать мяч и подвергать «Манчестер Сити» давлению, это не отменяет того, что на поле надо действовать в некоторые моменты более беспощадно», — цитирует слова Ираолы BBC Sport.

Он отметил, что добиться результата против «Манчестер Сити» очень сложно.

«Манчестер Сити» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — 1 очко.

«Борнмут» с 28 очками — на 14-й строчке.