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25 февраля, 08:00

«Челси» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть финал Кубка английской лиги

Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» пройдет 25 февраля в Лондоне
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото Reuters

Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 25 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало решающего матча— в 18:00 (по московскому времени).

Ключевые события встречи «Челси» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной видеотрансляции финала английской лиги в России не запланировано. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте», например, на этой странице.

«Челси» после 25 матчей чемпионата Англии заработали 35 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице. В пяти предыдущих турах они обыграли «Фулхэм» (1:0), потерпели поражение от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4), победили «Кристал Пэлас» (3:1) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

«Ливерпуль» набрал 60 очков в 26 матчах и возглавляет таблицу АПЛ. Их преимущество над «Манчестер Сити» составляет четыре балла, над «Арсеналом» — пять, но у конкурентов есть по игре в запасе. В пяти предыдущих встречах в АПЛ подопечные Юргена Клоппа разгромили «Челси» (4:1), уступили «Арсеналу» (1:3) и уверенно разобрались с «Бернли» (3:1), «Брентфордом» (4:1) и «Лутоном» (4:1).

«Челси» и «Ливерпуль» встречались в финале Кубка английской лиги в сезоне-2021/22. Тогда мерсисайдцы обыграли лондонцев по пенальти (0:0, 11:10 пен.).

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Вест Хэм 26 11 6 9 40-46 39
9
 Вулверхэмптон 26 11 5 10 40-40 38
10
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
11
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 25
16
 Брентфорд 26 7 4 15 37-48 25
17
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.03 18:00
Брентфорд – Челси
 - : -
2.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 - : -
2.03 18:00
Фулхэм – Брайтон
 - : -
2.03 18:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
2.03 18:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
2.03 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
2.03 20:30
Лутон Таун – Астон Вилла
 - : -
3.03 16:00
Бернли – Борнмут
 - : -
3.03 18:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
4.03 23:00
Шеффилд Юн. – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 23 1 7
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