Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 25 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало решающего матча— в 18:00 (по московскому времени).

Ключевые события встречи «Челси» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной видеотрансляции финала английской лиги в России не запланировано. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте», например, на этой странице.

«Челси» после 25 матчей чемпионата Англии заработали 35 очков и занимают лишь десятое место в турнирной таблице. В пяти предыдущих турах они обыграли «Фулхэм» (1:0), потерпели поражение от «Ливерпуля» (1:4) и «Вулверхэмптона» (2:4), победили «Кристал Пэлас» (3:1) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

«Ливерпуль» набрал 60 очков в 26 матчах и возглавляет таблицу АПЛ. Их преимущество над «Манчестер Сити» составляет четыре балла, над «Арсеналом» — пять, но у конкурентов есть по игре в запасе. В пяти предыдущих встречах в АПЛ подопечные Юргена Клоппа разгромили «Челси» (4:1), уступили «Арсеналу» (1:3) и уверенно разобрались с «Бернли» (3:1), «Брентфордом» (4:1) и «Лутоном» (4:1).

«Челси» и «Ливерпуль» встречались в финале Кубка английской лиги в сезоне-2021/22. Тогда мерсисайдцы обыграли лондонцев по пенальти (0:0, 11:10 пен.).