Генрих Мхитарян: "У меня не было проблем с Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что у него нет проблем с главным тренером Жозе Моуринью. 27-летний армянин летом перебрался в английский клуб из "Боруссии", однако в этом сезоне сыграл всего в 11 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

- У меня не было никаких проблем с Моуринью, он всегда был хорош, - цитирует Sky Sports Мхитаряна. - Проблема была не в нем, а во мне. Теперь я понимаю, почему я получил шанс, и теперь буду стараться регулярно выходить на поле, играть и быть частью команды "Манчестер Юнайтед". Летом я думал, что меня покупают для игры в стартовом составе, но когда я приехал, то увидел, что есть 25 игроков, которые готовы бороться за свое место в основе, и понял, что получить право играть не будет легко.