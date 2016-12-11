14:52 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Генрих Мхитарян: "У меня не было проблем с Моуринью"

0
0
0

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что у него нет проблем с главным тренером Жозе Моуринью. 27-летний армянин летом перебрался в английский клуб из "Боруссии", однако в этом сезоне сыграл всего в 11 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

- У меня не было никаких проблем с Моуринью, он всегда был хорош, - цитирует Sky Sports Мхитаряна. - Проблема была не в нем, а во мне. Теперь я понимаю, почему я получил шанс, и теперь буду стараться регулярно выходить на поле, играть и быть частью команды "Манчестер Юнайтед". Летом я думал, что меня покупают для игры в стартовом составе, но когда я приехал, то увидел, что есть 25 игроков, которые готовы бороться за свое место в основе, и понял, что получить право играть не будет легко.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ