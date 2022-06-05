Хавбек Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «МЮ»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может стать игроком «Манчестер Юнайтед», информирует Mirror.

По данным издания, игрока хочет видеть в команде главный тренер Эрик Тен Хаг, так как специалист был доволен игрой футболиста, когда он тренировался в «Аяксе» после сердечного приступа. Игроком также интересуется «Арсенал» и «Тоттеннхэм».

Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду.