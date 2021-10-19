Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру команды в матче 8-го тура АПЛ с «Лестером» (2:4).

«Юнайтед» был ужасен. «Лестер» мог забивать почти в каждой атаке. «МЮ» выглядел расхлябанным, было много свободных зон. Смотреть игру «Юнайтед», когда они так расхлябаны, — это ужас. Хотя в «МЮ» считают, что они лучше, чем на самом деле. Они как дети», — цитирует Невилла Goal.

Отметим, «Манчестер Юнайтед» потерпел первое за полтора года выездное поражение в матче с «Лестером». Команда занимает шестое место в таблице чемпионата Англии.