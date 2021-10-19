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Руни готов возглавить «Ньюкасл»

Уэйн Руни хочет возглавить «Ньюкасл»
10:09
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить «Ньюкасл», утверждает Chronicle Live.

По данным издания, специалист лично сообщил о желании занять эту должность. Руни готов возглавить клуб в случае увольнения Стива Брюса. Более того, экс-футболист уже рассказал руководству «Дерби» о намерении сменить команду. «Ньюкасл» готов предложить Уэйну кратковременное соглашение, а сам специалист хочет возглавить команду на долгий срок.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время. Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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