Руни готов возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить «Ньюкасл», утверждает Chronicle Live.

По данным издания, специалист лично сообщил о желании занять эту должность. Руни готов возглавить клуб в случае увольнения Стива Брюса. Более того, экс-футболист уже рассказал руководству «Дерби» о намерении сменить команду. «Ньюкасл» готов предложить Уэйну кратковременное соглашение, а сам специалист хочет возглавить команду на долгий срок.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время. Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.