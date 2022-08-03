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Сегодня, 22:34

Гари Невилл назвал фаворита нового сезона АПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает «Манчестер Сити» фаворитом нового сезона АПЛ.

«В прошлом сезоне у нас была гонка за титул, и я думаю, что «Ливерпуль» набрал головокружительную скорость, отдавая все, чтобы продержаться там до конца. Честно говоря, я не удивлюсь, если в этом сезоне «Сити» выиграет с большим отрывом», — приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на эфир the Overlap.

В сезоне АПЛ-2021/22 «Манчестер Сити» выиграл турнир, набрав 93 очка в 38 матчах. Второе место занял «Ливерпуль» (92 очка).

Новый сезон чемпионата Англии начнется 6 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/gary-neville-jamie-carragher-liverpool-24664931
Гари Невилл
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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 - : -
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