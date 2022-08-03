«Брайтон» отрицает договоренности о продаже Кукурельи в «Челси»
«Брайтон» опроверг договоренности о продаже защитника Марка Кукурельи в «Челси», сообщает пресс-служба клуба.
«Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ этим вечером, ни с одним клубом не было достигнуто соглашения о продаже Марка Кукурельи», — сказано в заявлении клуба.
Сообщалось, что 24-летний испанец подпишет с «Челси» контракт до 2028 года. По информации Sky Sports, лондонцы заплатят за игрока 52,5 миллиона фунтов стерлингов.
Помимо этого, в «Брайтон» перейдет защитник «Челси» Леви Колуилл. В прошлом сезоне 19-летний англичанин играл в аренде в «Хаддерсфилде». В 32 матчах за клуб он забил 2 гола.
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15
|Саутгемптон
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|0
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16
|Эвертон
|0
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17
|Лидс
|0
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|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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