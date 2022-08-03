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Сегодня, 23:00

«Брайтон» отрицает договоренности о продаже Кукурельи в «Челси»

Руслан Минаев
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«Брайтон» опроверг договоренности о продаже защитника Марка Кукурельи в «Челси», сообщает пресс-служба клуба.

«Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ этим вечером, ни с одним клубом не было достигнуто соглашения о продаже Марка Кукурельи», — сказано в заявлении клуба.

Сообщалось, что 24-летний испанец подпишет с «Челси» контракт до 2028 года. По информации Sky Sports, лондонцы заплатят за игрока 52,5 миллиона фунтов стерлингов.

Помимо этого, в «Брайтон» перейдет защитник «Челси» Леви Колуилл. В прошлом сезоне 19-летний англичанин играл в аренде в «Хаддерсфилде». В 32 матчах за клуб он забил 2 гола.

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