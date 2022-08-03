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«Вулверхэмптон» сделал предложение «Бордо» по форварду Хван Уй Джо

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» сделал предложение «Бордо» по форварду Хван Уй Джо, сообщает L'Equipe.

По данным источника, предложение в 3 миллиона евро было признано французской стороной недостаточным, но переговоры будут продолжены, так как 29-летний футболист хочет играть в Премьер-лиге.

В минувшем сезоне корейский футболист сыграл за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

В сезоне-2022/23 Уй Джо провел за команду одну игру в лиге 2.

Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-une-offre-de-wolverhampton-pour-hwang-bordeaux/1346517
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