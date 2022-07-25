«Челси» готов продлить аренду Лукаку еще на год
«Челси» готов оставить форварда Ромелу Лукаку еще на сезон в «Интере», пишет Daily Telegraph.
По данным источника, лондонцы не против оставить игрока в миланском клубе еще на сезон. В «Челси» футболист не смог вписаться в стиль игры Томаса Тухеля.
Бельгиец вернулся в «Интер» этим летом за 8 миллионов евро. Контракт Лукаку с «Челси» истекает через четыре года.
В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, в которых забил 8 голов.
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3
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
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8
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0-0
|0
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|0-0
|0
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12
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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|7.08
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Вест Хэм – Ман. Сити
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