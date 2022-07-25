Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:45

«Челси» готов продлить аренду Лукаку еще на год

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Челси» готов оставить форварда Ромелу Лукаку еще на сезон в «Интере», пишет Daily Telegraph.

По данным источника, лондонцы не против оставить игрока в миланском клубе еще на сезон. В «Челси» футболист не смог вписаться в стиль игры Томаса Тухеля.

Бельгиец вернулся в «Интер» этим летом за 8 миллионов евро. Контракт Лукаку с «Челси» истекает через четыре года.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, в которых забил 8 голов.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Галатасарай» приступил к переговорам с «Тоттенхэмом» по переходу Танги Ндомбеле

«Наполи» отклонил предложение «Вест Хэма» по Зелиньски в 25 миллионов евро. Неаполитанцы просят 35 миллионов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости