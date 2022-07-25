«Челси» готов продлить аренду Лукаку еще на год

«Челси» готов оставить форварда Ромелу Лукаку еще на сезон в «Интере», пишет Daily Telegraph.

По данным источника, лондонцы не против оставить игрока в миланском клубе еще на сезон. В «Челси» футболист не смог вписаться в стиль игры Томаса Тухеля.

Бельгиец вернулся в «Интер» этим летом за 8 миллионов евро. Контракт Лукаку с «Челси» истекает через четыре года.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, в которых забил 8 голов.