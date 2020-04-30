Футболистам АПЛ придется тренироваться в масках на период пандемии коронавируса

Футболистам АПЛ нужно будет тренироваться в защитных масках из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Издание привело пункты требований к клубам и игрокам премьер-лиги, которые, как сообщается, будут утверждены в пятницу. Требования будут выдвинуты в целях того, чтобы получить от правительства разрешение для клубов на проведение тренировок на базах.

Помимо пункта о масках, документ содержит следующие требования:

— Все футбольные мячи, конусы, угловые флажки, ворота и другие необходимые для тренировок вещи должны быть обработаны.

— Машины должны быть припаркованы в трех парковочных местах друг от друга.

— Восстановительный массаж разрешен только в случае особой необходимости и по указу главного клубного врача.

— В одной тренировочной группе должно находиться не более 5 футболистов. Тренировки должны проходить не более 75 минут.

— Запрет на плевки на тренировочной базе.

— Клубы должны тестировать игроков и персонал на коронавирус не реже 2 раз в неделю.

По последним данным Worldometers в мире зарегистрировано 3 222 468 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 228 270 летальных исходов, выздоровели 1 005 580.