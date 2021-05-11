«Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед» вылетели из АПЛ
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Стали известны все три команды, которые покинут чемпионат Англии по итогам сезона.
Следующий сезон в чемпионшипе начнут «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед». При этом первые две команды вернулись во второй по силе дивизион спустя один сезон.
В сезоне-2021/22 их места займут «Норвич», который стал победителем чемпионшипа, и «Уотфорд». Еще один участник АПЛ определится после квалификации в плей-офф, в которой примут участие «Брентфорд», «Суонси», «Барнсли» и «Борнмут».
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