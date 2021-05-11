Новозеландец Вуд забил за «Бернли» 8 голов в восьми последних матчах АПЛ
02:19
Форвард «Бернли» Крис Вуд отметился забитым голов в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (2:0).
Для 29-летнего новозеландца это восьмой гол в восьми последних матчах АПЛ. Также Вуд забил свой 50-й гол за «Бернли».
В текущем сезоне на счету Вуда 30 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.
HIGHLIGHTS | @officialcwood's 50th goal for the Clarets helps secure 3 points at Craven Cottage ??— Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 10, 2021
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