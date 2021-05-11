Новозеландец Вуд забил за «Бернли» 8 голов в восьми последних матчах АПЛ

Форвард «Бернли» Крис Вуд отметился забитым голов в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (2:0).

Для 29-летнего новозеландца это восьмой гол в восьми последних матчах АПЛ. Также Вуд забил свой 50-й гол за «Бернли».

В текущем сезоне на счету Вуда 30 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.