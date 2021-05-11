Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Новозеландец Вуд забил за «Бернли» 8 голов в восьми последних матчах АПЛ

02:19
Теги:

Форвард «Бернли» Крис Вуд отметился забитым голов в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (2:0).

Для 29-летнего новозеландца это восьмой гол в восьми последних матчах АПЛ. Также Вуд забил свой 50-й гол за «Бернли».

В текущем сезоне на счету Вуда 30 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Ювентус» пролетает мимо Лиги чемпионов, а Роналду снова провалил важный матч. Что ждет Криштиану дальше?
В «Спартаке» рассказали подробности нападения на сотрудника клуба Фетисова
«Спартак» — «Химки»: все голы матча
Трусова показала, как проводит отпуск с семьей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд