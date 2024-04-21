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Сегодня, 17:15

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

Матч 34-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Ливерпуль» пройдет 21 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Ливерпуль&amp;quot;.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде сыграет против «Фулхэма» в матче 34-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Фулхэм» — «Ливерпуль"пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры чемпионата Англии будут доступны в разделе «матч-центр» на сайте «СЭ».

После 33 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 42 очка и занимает 12-е место. «Ливерпуль» после 32 матчей АПЛ заработал 71 очко и располагается на третьей строчке. В рамках АПЛ команды встречались в 14-м туре — тогда сильнее оказался «Ливерпуль» (4:3).

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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«Эвертон» обыграл «Ноттингем Форест» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 5 5 77-26 74
2
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46-53 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
15
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
16
 Эвертон 33 10 8 15 34-48 32
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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