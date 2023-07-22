«Фулхэм» договорился о покупке защитника «Саутгемптона» Салису за 17 миллионов евро

«Фулхэм» согласовал условия покупки защитника «Саутгемптона» Мохаммеда Салису за 15 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов евро), информирует The Athletic.

Сообщается, что в приобретении 24-летнего игрока был заинтересован «Монако», но «Саутгемптон» выиграл гонку.

Ганец перешел в «святых» из «Вальядолида» три года назад и за это время провел за клуб 80 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.