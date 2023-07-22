«Лацио» ведет переговоры с «Челси» по поводу Хадсона-Одои
«Лацио» установил контакт с «Челси» по поводу подписания вингера Каллума Хадсона-Одои.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет взять 22-летнего игрока в аренду на сезон с правом выкупа.
Англичанин провел прошлый сезон на правах аренды в «Байере». Он сыграл 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Источник: La Gazzetta dello Sport
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