«Астон Вилла» подписала вингера «Байера» Диаби
«Астон Вилла» объявила о подписании французского игрока Муссы Диаби.
24-летний вингер перешел в «Виллу» из «Байера» за нераскрытую сумму и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.
Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб получит за футболиста 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с Диаби рассчитан на 5 сезонов.
В прошлом сезоне вингер сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Источник: ФК Астон Вилла
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12
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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