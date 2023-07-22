«Астон Вилла» подписала вингера «Байера» Диаби

«Астон Вилла» объявила о подписании французского игрока Муссы Диаби.

24-летний вингер перешел в «Виллу» из «Байера» за нераскрытую сумму и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб получит за футболиста 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с Диаби рассчитан на 5 сезонов.

В прошлом сезоне вингер сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.