Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

22 июля, 23:35

«Астон Вилла» подписала вингера «Байера» Диаби

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Унаи Эмери и Мусса Диаби.
Фото ФК «Астон Вилла»

«Астон Вилла» объявила о подписании французского игрока Муссы Диаби.

24-летний вингер перешел в «Виллу» из «Байера» за нераскрытую сумму и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий клуб получит за футболиста 50 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с Диаби рассчитан на 5 сезонов.

В прошлом сезоне вингер сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Источник: ФК Астон Вилла
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Байер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
Жоау Феликс разругался с «Атлетико», Симеоне и фанатами. Все ради мечты о «Барселоне»
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фулхэм» договорился о покупке защитника «Саутгемптона» Салису за 17 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости