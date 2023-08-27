«Фулхэм» близок к подписанию защитника «Лестера» Кастаня
«Фулхэм» близок к достижению соглашения с «Лестером» по трансферу защитника Тимоти Кастаня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, сейчас стороны обсуждают последние детали перехода 27-летнего футболиста.
Кастань выступает за «Лестер» с сентября 2020 года. В этом сезоне он пока не сыграл ни одного матча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
6
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
7
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
9
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
13
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
14
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Джо Уорралл
Ноттингем Форест
|3
|1
|0
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